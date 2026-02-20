Meclis’te oluşturulan süreç komisyonu raporuna muhalefet şerhi düşen HÜDAPAR, ”Hedefin sadece ‘PKK’sız bir Türkiye’ olarak görülmesi hatadır” değerlendirmesi yaptı.

HÜDAPAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, “Sadece tek bir örgüte özgü düzenleme yapılması eksik kalacaktır” diyerek isim vermeden Hizbullah ve benzeri diğer örgütler için de ‘Hukuki düzenleme ile af’ istedi.

Zekeriya Yapıcıoğlu

Rapor için kabul oyu kullanan Yapıcıoğlu “Hukuki düzenleme, kişilerin veya örgütlerin ismine değil, şiddeti terk etme iradesine endekslenmelidir’’ dedi. Yapıcıoğlu muhalefet şerhinde “Öngörülen kanuni düzenlemelerin yapılması için ‘örgütün tasfiyesinin tamamlanması’ gibi belirsiz bir tarihin beklenmesi yanlıştır. Kişiye veya somut bir örgütsel yapıya özel kanun yapmak, hukukun evrenselliği ilkesine de aykırıdır” görüşünü savundu.