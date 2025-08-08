Lübnan Başbakanı Selam, “hükümetin, ABD’nin sunduğu ve ateşkesi güçlendirmeyi amaçlayan belgeyi onayladığını” açıkladı. Belgede, ülkenin egemenliğinin tam olarak tesis edilmesi, Hizbullah dahil tüm sivil silahlı grupların kademeli olarak silahsızlandırılması ve İsrail ile sınır anlaşmazlıklarının diplomatik yollarla çözülmesi gibi kritik maddeler yer alıyor.

Selam, ABD Türkiye Büyükelçisi ve Suriye-Lübnan Özel Temsilcisi Barrack tarafından sunulan belgenin, giriş bölümünde belirtilen “hedefler”in kabul edildiğini belirtti.

Buna göre; Taif Anlaşması, Lübnan Anayasası ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı uygulanacak, savaş ve barış kararları yalnızca devletin yetkisinde olacak; silah taşıma hakkı sadece devlete tanınacak, kara, hava ve denizden tüm düşmanca eylemler kalıcı olarak durdurulacak, Lübnan Ordusu ve güvenlik güçlerine destek sağlanarak Hizbullah dâhil tüm silahlı grupların varlığı sona erdirilecek, İsrail’in “Beş Nokta”dan çekilmesi ve esir-sınır meselelerinin diplomasi yoluyla çözülmesi hedeflenecek, İsrail-Lübnan ve Lübnan-Suriye sınırları kalıcı olarak çizilecek ve ABD, Fransa, Suudi Arabistan, Katar ve diğer ülkelerin katılımıyla Lübnan’ın ekonomik kalkınması için uluslararası konferans düzenlenecek.

"VERİLEN SÖZLER TUTULDU"

Belgeyi teslim eden Tom Barrack, “Trump yönetimi, Lübnan’ın ekonomik kalkınma ve komşularıyla barış içinde yaşama yolculuğunu desteklemeye hazır” dedi. Barrack, “Lübnan’da yeni Cumhurbaşkanı ve Başbakanın göreve gelmesiyle Hizbullah’ın pençesinden kurtulmuş bir gelecek için tarihi bir fırsat doğduğunu” vurguladı.

Barrack ayrıca, “Lübnan’daki hedefimiz, Hizbullah’a karşı koyabilecek ve onu silahsızlandırabilecek güçlü bir devlet inşa etmek” sözleriyle, ABD’nin sürece tam destek verdiğini kaydetti. Washington, Lübnan yönetiminin BM kararlarını ve Taif Anlaşması’nı uygulama yönünde aldığı kararı “cesur ve doğru” olarak nitelendiren Barrack, bu adımı “Tek Millet, Tek Ordu” çözümünün hayata geçirilmesi olarak tanımladı.

BEYRUT SOKAKLARI KARIŞTI

Selam ve Barrack'ın açıklamalarından sonra başkent Beyrut sokaklarında tansiyon yükseldi. Binlerce motosikletli Hizbullah destekçisi, özellikle Beyrut’un güney banliyölerinden Dahiye bölgesinde ve kentin farklı noktalarında sokaklara indi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerin, “Bunlar, öfkeli Şiilerden sadece birkaçı ve gelecek olan daha da büyük olacak… Bu, başlangıcı olan ama sonu olmayan bir yürüyüş… Nevvaf nerede, Avn nerede? Ülkeyi mahvettiniz, ey Amerikalıların, Siyonistlerin ve Suudilerin uşakları” şeklinde sloganlar attığı görüldü.

LÜBNAN ORDUSU BEYRUT’UN MERKEZ GİRİŞİNİ KAPATTI

Artan hareketlilik üzerine Lübnan Ordusu, Beyrut genelinde birçok noktaya konuşlandı. Güvenlik güçleri, Hizbullah destekçilerinin Dahiye’den Beyrut’un merkezine girişini engellemeye çalışıyor.