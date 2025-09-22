Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın şehit edilmeden kısa süre önce açıklanan 26 kişilik Hizbullah terör örgütü tetikçi listesinde yer alan ve “Mürsel” kod adını kullanan Nizamettin Gökçe, 1994’te 3 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutuldu. 2001’de İstanbul Zeytinburnu’nda yakalanan Gökçe hakkında dava açıldı. Adli Tıp Kurumu (ATK) o dönemde Gökçe’ye şizofreni tanısı koyarak akıl sağlığının yerinde olmadığını bildirdi. Rapor sonrası yargılama durduruldu, Gökçe, tedavi için tahliye edildi.

Tahliye sonrası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitiren Gökçe adını “Ahmet Deniz Gökçe” olarak değiştirdi ve Sağlık Bakanlığı tarafından doktor olarak atandı.

ASM’DE ÇALIŞTI

İstanbul Bahçelievler Soğanlı Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yaptı. ATK yıllar sonra suç tarihlerinde akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verdi

Yeniden yargılama sonucu Gökçe’ye ‘İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezası verildi. Bölge İstinaf Mahkemesi akıl hastalığının kronik olduğunu gerekçe gösterip kararı sanık lehine bozdu. Gökçe hastaneye yatırıldı. Akıllarda da şu soru kaldı: Şizofreni hastasıysa nasıl doktor yaptınız?