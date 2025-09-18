MİLLETVEKİLLERİ DİNLEYECEK

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün toplanacak. “Medrese Alimleri Vakfı” ve “İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği” yöneticilerini dinleyecek. Toplantıya, Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği temsilcileri de katılacak.

DOMUZ BAĞI CİNAYETLERİ

İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği’nin başkanlığını 2000’deki Hizbullah operasyonunda tutuklanan Enver Kılıçaslan yapıyor. Kılıçarslan, Zehra Vakfı Başkanı İzzettin Yıldırım ile İslamcı feminist Konca Kuriş’in de aralarında olduğu 42 kişinin domuz bağı öldürülmesiyle ilgili davada yargılandı. “Örgüt üyeliğinden” 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

SKANDAL DOKTORU SAVUNDU

Medrese Alimleri Derneği ise önceki hafta Konya’da bir kadını kıyafeti açık bulduğu için muayene etmeyen doktora destek verdi.

Dernek yönetimi, skandal doktoru “Uygunsuz kıyafetli hastaya ‘Ben teşhircileri muayene

etmiyorum’ diyerek ahlak ve edep dersi verip muayene etmeyen Dr. Hasan Hüseyin Uysal’ı tebrik ediyoruz” diyerek savundu.

Teröristbaşı ‘kanun’ istiyor

PKK elebaşı Abdullah Öcalan açılımda ‘hukuksal çözüm’ talep etti. Asrın Hukuk Bürosu avukatları 15 Eylül’de İmralı’da Apo ile görüştü. Avukatlar, teröristbaşı için “Bu aşamada ara dönem yasalarını kapsayacak hukuksal çözümler gerektiğine işaret etmiştir” dedi. Açıklamada, “Umut hakkının demokratik hukuk inşasında ilksel adım olacağını belirtmek isteriz” ifadesi yer aldı.