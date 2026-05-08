Hizbullah terör örgütü liderlerinden Edip Gümüş ve Cemal Tutar’ın, İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinden çıkarıldığı bildirildi. CHP Milletvekili Murat Bakan tahliye edilen iki isim için “Domuz bağı vahşetinin failleriydi. Manzaraya bakın Ekrem İmamoğlu, gazeteciler cezaevinde, Hizbullah’ın liderleri ise serbest’’ dedi.

Tutar ve Gümüş Hizbullah ana davasında yargılanırken tahliye olmuş, daha sonra müebbet hapse mahkum edilmiş cezaları Yargıtay tarafından onanınca aranmaya başlanmış ancak bulunamamıştı. 20 milyon lira ödülle aranan iki ismin listeden neden çıkarıldığı açıklanmadı.

Murat Bakan şöyle devam etti: “Öcalan, Murat Karayılan PKK için neyse, Edip Gümüş ve Cemal Tutar da Hizbullah için odur. İçişleri Bakanlığının 20 milyon lira ödül koyduğu, kırmızı bültenle aranan iki firari terör örgütü lideri, 183 cinayetin işlendiği Hizbullah ana davasında ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan, Yargıtay’ca cezası onanmış iki isim… “

GAFFAR OKKAN SUİKASTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek’e de seslenen Bakan “Yeni bir süreç mi başladı? Bizim bilmediğimiz, kamuoyunun bilmediği, Hizbullah’la yürüttüğünüz bir süreç mi var? Hizbullah mağdurlarının, Gaffar Okkan’ın yakınlarının yüzüne nasıl bakacaksınız?” dedi.

TAHLİYE OLDULAR

Kuriş’in katilleri de serbest

Müslüman feminist Konca Kuriş de Hizbullah’ın kurbanlarından biriydi. 1998’de Mersin’de evinin önünden kaçırıldıktan sonra 2000’de Konya’da Hizbullah’a ait bir evin bodrumunda üzerine beton dökülmüş şekilde cesedi bulundu. Tutuklananlar Cumhurbaşkanlığı kararıyla serbest bırakıldı.