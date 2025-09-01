Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini sunmaya başlayacaklarını belirterek “Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. 30 Nisan 2029’dan itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini BTK’ya ödeyecek, yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak” dedi.

Uraloğlu, 5G ile mobil internet hızının en az 10 kat artacağını söyledi.