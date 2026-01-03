Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yürürlüğe girdi. Yeni kurallar çerçevesinde, hızlı kargo taşımacılığı yapan firmaların gümrük işlemlerini yürütebilmeleri için bünyelerinde en az iki gümrük müşaviri bulundurmaları zorunlu kılındı.

Firmalar bu yükümlülüğü; doğrudan istihdam, mevcut personel görevlendirmesi veya asgari iki müşavirle hizmet veren bir gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme imzalayarak yerine getirebilecek.

GÖNDERİ AĞIRLIK VE PARASAL LİMİTLERİ DEĞİŞTİ

Yapılan güncelleme ile hızlı kargo taşımacılığına konu olan eşyaların işlem sınırlarında artışa gidildi. Yeni düzenlemeye göre:

-Gönderilerdeki brüt ağırlık limiti 300 kilogramdan 600 kilograma çıkarıldı.

-Gönderi başına uygulanan parasal üst sınır 1.500 eurodan 3.000 euroya yükseltildi.

Söz konusu limit artışları, gönderilerin daha geniş kapsamda hızlı kargo rejimiyle işlem görmesine olanak tanıyacak.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Tebliğin gümrük müşaviri istihdamına ilişkin maddesi, şirketlerin hazırlıklarını tamamlayabilmesi amacıyla yayımlandığı tarihten 90 gün sonra yürürlüğe girecek. Ağırlık ve parasal limit artışlarını içeren diğer maddeler ise Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte uygulamaya konuldu. Düzenlemenin takibi ve uygulanması Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.