Hindistan'ın kuzeydoğusunda yüksek hızlı tren, rayları geçen bir fil sürüsüyle çarpıştı. Yavrular dahil 7 fil öldü. Yolcular ise olayı yara almadan atlattı.

Yetkililer, Cumartesi günü erken saatlerde Assam eyaletinin Hocalı bölgesinde meydana gelen kazada bir başka yavru filin de yaralandığını söyledi.

Northeast Frontier Railway, tren sürücüsünün düzinelerce fili fark edip acil frenleri kullandığını, ancak bazı hayvanların yine de tren tarafından savrulduğunu aktardı.

Çarpışmanın ardından başkent Delhi'ye giden beş vagon raydan çıktı, ancak ekspres trenin yolcuları ve personeli arasında yaralanan olmadı.

Gün boyunca bölgede tren seferlerinin iptal edildiği ve yönünün değiştirildiği bildirildi. Ölen filler daha sonra veterinerler tarafından muayene edildi ve gömüldü.

Assam, Hindistan'ın en büyük fil popülasyonlarından birine sahip. Eyalette yaklaşık 6 bin hayvan kayıtlı.

Yerel demiryolu rayları genellikle fil sürülerinin geçtiği bir yer. Northeast Frontier Railway'in verdiği bilgiye göre, Cumartesi günü meydana gelen olay fil koridoru olarak belirlenmemiş bir yerde meydana geldi.