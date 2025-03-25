Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi martta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,2 artarak 114,4 oldu. Perakende ticaret sektöründe ise yüzde 2,5 azalarak 113,4, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azalarak 88,9 değerini aldı.

Hizmet sektöründe martta bir önceki aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,6, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3 yükselirken gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 3 azalış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 4, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,4, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi de yüzde 2,5 azaldı.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,6, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 0,3 gerileme gösterdi.