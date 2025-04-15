Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, şubatta yıllık yüzde 1,2 arttı.

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,1 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 9,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,9 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 11,6 arttı.

AYLIK BAZDA YÜZDE 2,0 AZALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde1,1 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,6 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,3 arttı.