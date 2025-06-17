Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Nisan ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 11,1 arttı.

HİZMET ÜRETİMİ AYLIK 0,6 AZALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,4 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,0 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,3 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,3 arttı.