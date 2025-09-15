Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Genel Başkanları Nurullah Efe Ankut’un İstanbul’da gözaltına alındığını duyrulmuştu. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ankut hakkında ev hapsi kararı verildi.

GENEL BAŞKANLIĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Temmuz 2025'te, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının kesinleştiğini belirtmişti.

HKP Genel Merkezi'ne gönderilen yazıda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca bu mahkumiyetin siyasi parti üyeliğine engel teşkil ettiği belirtilerek, Efe'nin parti kurucu üyeliği, üyeliği ve buna bağlı olarak genel başkanlık görevinin sona erdiği bildirilmişti.

HKP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Genel Başkan Nurullah Efe ve MYK Üyesi Erdal Kopal'ın üyelik ve yöneticiliklerini sonlandırdığına ilişkin bildirimine tepki göstererek, kararın "yok hükmünde" olduğunu ifade etti.