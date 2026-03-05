HKP’li avukatlar, söz konusu genelgeye ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak “görevi kötüye kullanma”, “Anayasa’yı ihlal”, “eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi”, “ayrımcılık” ve “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi” suçlarından soruşturma başlatılmasını talep etti.

Suç duyurusu dilekçesinde, genelgenin uygulanma biçiminin suç teşkil edebilecek eylemler içerdiğinin değerlendirildiği ifade edilerek, sorumlu kamu görevlileri hakkında gerekli incelemenin yapılması istendi. Dilekçede ayrıca öğrencilerin dini inançlarına ilişkin verilerin işlenip işlenmediğinin araştırılması ve elde edilecek deliller doğrultusunda kamu davası açılması için gerekli işlemlerin yapılması talep edildi.