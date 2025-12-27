Ata tohumu kullanarak lahana yetiştiren Bilal Tozluklu, ekimden hasada kadar tüm aşamalarla tek başına ilgilenirken, aldığı verimle de dikkat çekiyor. Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hasat edilen lahanalar, gördüğü yoğun ilgi sayesinde Tozluklu için ek gelir kapısı haline geldi.

Osmaniye'de satışa sunduğu ürünlere artan taleplerden dolayı Gaziantep'e de pazarlamaya başladı. Tozuklu'nun hobi olarak başladığı bu süreç kısa sürede ticarete dönüştü.

TOHUM ATALARINDAN MİRAS

Emekli olduktan sonra toprağa yönelen Tozuklu, lahana üretiminin artık günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Hasanbeyli lahanasının geçmişte ün yapmış bir ürün olduğunu hatırlatan Tozluklu, bu değeri yeniden gün yüzüne çıkarmak istediğini belirtti.

Ekim sürecinin nisan ayında başladığını ve hasada kadar yaklaşık 8 aylık yoğun emek gerektiğini ifade eden Tozluklu, “Bu ürüne gözü gibi bakmak gerekiyor. Adeta bir çocuk yetiştirir gibi ilgileniyoruz. Farklı bölgelerde de lahana yetişiyor ancak bizim lahanamızın aroması ve lezzeti çok farklı. Kullandığımız tohum, dedelerimizden kalan ata tohumu. Yıllardır aynı tohumla üretim yapıyoruz” dedi.

YILDA YÜZLERCE ÜRÜN TOPLUYOR

Ata tohumu ile yaptığı üretimden her yıl ortalama 700 adet lahana elde ettiğini belirten Tozluklu, hem lezzet hem de verim açısından sonuçlardan memnun olduğunu dile getirdi.

Önceleri hobi olarak lahana ektiğini ifade eden Tozuklu, elde ettiği kazancın kendisini daha da motive ettiğini vurguladı. Tozluklu, sağlığı el verdiği sürece ata tohumu ile üretim yapmayı sürdüreceğini belirterek, bu mirası gelecek nesillere aktarmak istediğini ifade etti.