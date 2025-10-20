Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Pınarca köyü Uğurlu mezrasında yaşayan 31 yaşındaki Zümrüt Pala, 1990’lı yıllarda ailesiyle birlikte önce Hakkari’ye, ardından Van’a göç etti. Uzun yıllar doğduğu topraklardan uzak kalan Pala, 2015 yılında Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı’nda eğitim aldı.

Üniversite yıllarında tarımsal üretime ilgisi artan Pala, eğitimini tamamladıktan sonra arıcılıkla uğraşan ağabeyinden etkilenerek köyüne dönme kararı aldı. Doğduğu topraklarda üretime katkı sunmak isteyen genç kadın, ailesinin geçimine de destek olmayı hedefledi.

57 KOVANLA BAŞLADI

İki yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller Projesi" kapsamında hibe desteğine başvuran Pala, 250 bin lira hibe almaya hak kazandı. Bu destekle 57 kovan satın alarak arıcılığa ilk adımını attı.

Zamanla hem bilgi birikimini hem de üretim kapasitesini artıran Pala, ailesinin desteğiyle kovan sayısını 80’e çıkardı. Bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin olan köy merasında arıcılık yapan Pala, bu sezon 1 tondan fazla bal elde etti.

KADINLARA ÖRNEK OLDU

Elde ettiği doğal balı hem Hakkari merkezindeki esnafa hem de çevre illere gönderdiğini belirten Pala, üretimden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Bingöl Üniversitesinden mezun olduktan sonra köyüme dönüp üretim yapmak istedim. Tarım ve Orman Bakanlığının projelerini araştırdım ve Uzman Eller Projesi’ni gördüm. Başvurdum ve 250 bin lira hibe desteği aldım. Böylece 57 kovanla işe başladım, şimdi 80 kovana ulaştım. Bu yıl 1 tonun üzerinde bal ürettik ve talep oldukça yüksek. Bölgemizin florası zengin, bu da balımızın kalitesini artırıyor."

Doğal üretimi sürdürmekten gurur duyduğunu vurgulayan Pala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kadın olarak tarımsal üretime katkı sunmak, insanlara doğal ürünler ulaştırmak beni mutlu ediyor. Bal üretiminin yanı sıra aileme sebze ve meyve yetiştiriciliğinde de destek oluyorum. Köy yaşamını seviyorum ve üretmeye devam edeceğim."