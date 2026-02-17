ABD'nin Rhode Island eyaletindeki bir lise hokey maçı sırasında düzenlenen silahlı saldırının faili ortaya çıktı.

Pawtucket'taki Lynch Arena'da gerçekleşen olayda, 56 yaşındaki trans birey baba, tribünlerdeki eski eşini ve çocuğunu vurduktan sonra kendi silahıyla hayatına son verdi.

Yetkililer, saldırganın iki kişiyi öldürdüğünü ve üç kişiyi yaraladığını bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve hastanede yaşamını yitiren çocuğun yanı sıra, yaralan diğer üç çocuğun da durumunun kritik olduğu açıklandı.

CİNSİYET DEĞİŞTİREN BABA, AİLESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Pawtucket Emniyet Müdürü Tina Goncalves, düzenlediği basın toplantısında saldırganın kimliğiyle ilgili ayrıntıları paylaştı.

Goncalves, “Şüphelinin kayıtlardaki ismi Robert Dorgan. Bu kişinin Roberta ismini de kullandığını ve ayrıca Esposito soyadını benimsediğini öğrendik” dedi.

Mahkeme kayıtları, Dorgan’ın 2020 yılında erkekten kadına cinsiyet değişimi süreci geçirdiğini ve bu durumun aile içinde ciddi gerilimlere yol açtığını ortaya koydu.

Saldırganın kızı, emniyet müdürlüğünden ayrılırken babasının "zihinsel sorunları olduğunu" ve "çok hasta olduğunu" söyledi. Ailesinin son üyesi olarak kalan kız, “Ailemi vurdu, sonra da öldü” ifadesini kullandı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Görgü tanıkları ve kamera kayıtları, saldırganın önce ev sahibi takımın tribünlerinin arkasında oturduğunu, ardından öne doğru ilerleyerek aile üyelerine ateş açtığını söyledi.

Saldırı sırasında bir kişi Dorgan'ın silahını elinden almaya çalıştı ancak saldırganın yanında polisin daha sonra ele geçirdiği ikinci bir silah daha bulunuyordu.

Maçın canlı yayınına yansıyan görüntülerde, oyuncular buzun üzerindeyken art arda gelen bir düzineden fazla silah sesi ve sonrasında yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Silah seslerinin yükselmesiyle birlikte oyuncular ve seyirciler büyük bir korkuyla çıkışlara yöneldi. Arena ve çevresindeki işletmeler hızla tahliye edilirken bölge çok sayıda polis ve federal ajan tarafından kordon altına alındı.

ŞEHİR YAS TUTUYOR

Bir görgü tanığı, olay yerinde kurbanlara kalp masajı yapıldığını gördüğünü anlattı. Maçta yer alan yerel okul takımlarındaki tüm öğrencilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Emniyet güçleri, "olağandışı bir vaka" olarak nitelendirdi ve soruşturmanın Rhode Island Başsavcılığı ile koordineli şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

Belediye Başkanı Don Grebien, Pawtucket halkının yas tuttuğunu belirterek toplumsal dayanışma çağrısında bulundu.

Grebien, “Pawtucket halkı güçlü ve direçnlidir, ancak bu gece yas tutuyoruz. Önümüzdeki zor günlerde bu saldırıdan etkilenen herkesi desteklemek için bir arada duracağız” dedi.