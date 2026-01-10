Hollanda merkezli AD haber sitesinin raporuna göre, son 2 yılda patlak veren olaylar zinciri, dijital platformlardaki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Polis, Discord ve Roblox gibi gençler arasında popüler olan uygulamalarda faaliyet gösteren sadist bir şebekenin, çocukları ve gençleri hedef aldığını duyurdu.

Soruşturma dosyasına giren detaylar kan dondurucu. Şantajcıların, ağlarına düşürdükleri çocukları tehdit ederek korkunç eylemlere zorladıkları belirlendi. Mağdurların sohbet gruplarında cinsel içerikli eylemlere zorlandığı, kendilerini aşağılamaları istendiği ve hatta bazı vakalarda şantajcıların isimlerini vücutlarına kazımaya mecbur bırakıldıkları tespit edildi.

Baskı ve şantaja dayanamayan en az 5 genç kızın intihar girişiminde bulunduğu, onlarca çocuğun ise ağır psikolojik travma yaşadığı bildirildi.

Ulusal Soruşturma Birimi Polis Şefi Rob van Bree, yaşananları "şu anın en endişe verici gelişmelerinden biri" olarak nitelendirdi. AD gazetesine konuşan Van Bree, tehlikenin büyüdüğüne dikkat çekti:

"Son bir yılda bu olaylar gerçekten büyük bir ivme kazandı. Tespit ettiğimiz mağdurlar muhtemelen gerçek sayının çok altında. Fotoğrafın bütününe baktığımızda karşımızda düzinelerce şüpheli var."

Mağdurların profilini çıkaran polis, yaş aralığının 12 ile 22 arasında değiştiğini açıkladı. Hedef kitle çoğunlukla genç kızlar ve kadınlar olsa da, erkek çocuklarının da bu gruplar tarafından tuzağa düşürüldüğü belirtiliyor. Olaylar genellikle ebeveynlerin şüphelenip polise başvurmasıyla gün yüzüne çıktı.

Hollanda polisi; terör, çocuk istismarı ve siber suçlar uzmanlarından oluşan özel bir ekiple uluslararası çapta geniş bir soruşturma yürütüyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar şebekenin kilit iki ismi tutuklandı.