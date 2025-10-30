Hollanda'daki seçimler, Geert Wilders için son derece yıkıcıydı. Hollanda'da aşırı sağın en büyük temsilcisi olan Wilders'ın büyük oranda oy kaybetmesi, ülkede merkez solun yeniden güce gelmesine yol açtı.
Ancak sağcılar için daha büyük darbe, seçimi kazanan D66 partisinin genel başkanı Rob Arnoldus Jetten'in Başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanması oldu.
Homoseksüel kimliğini gizlemeyen 38 yaşındaki Jetten, ülkenin ilk eşcinsel başbakanı olacak. Sağcılar öfkeli.
İSTİKRARLI BİR KABİNE KURACAK
Başbakanlık için hazır olduğunu söyleyen Jetten, seçimlerden sonraki sabah “Bence en büyük parti inisiyatif almalı” dedi.
D66’nın 26 sandalye kazandığını belirten Jetten, partisinin “Hollanda tarihiyle kıyaslandığında küçük bir büyük parti” olduğunu vurguladı.
Bu nedenle birçok partiyle işbirliği yapmaları gerektiğini ifade etti. Jetten, “geniş bir siyasi merkezden” oluşan “istikrarlı ve iddialı bir kabine” kurma arzusunu da dile getirdi.
İLK EŞÇİNSEL BAŞBAKAN OLACAK
Jetten'in özel yaşamı ise merak konusu oldu. Arjantin milli takımında salon hokeyi oynayan Nicolas Santiago Keenan ile nişanlandı.
28 yaşındaki Keenan, 2022 yılından beri yeni Başbakan adayı Jetten ile birliktelik yaşıyor. İkili, 2024 yılında nişanlandı. Bu yılın sonunda evlenmeleri bekleniyor.
Jetten'in Başbakanlık koltuğuna oturma ihtimali, bu sebeple ülkenin sağcıları için endişe verici bir adım oldu. Hollanda'da ise eşcinsel evlilik 2001 yılından beri yasal olarak tanınıyor.
JETTEN'İN PLANI NE?
Sol merkezci siyasetçi, ülkenin en ciddi sorunlarından biri olan konut krizine çözüm olarak on yeni kasaba kurmayı planladığını açıkladı.
Wilders'ın en önemli seçim vaatlerinden biri olan göç konusuna da değinen Jetten, entegrasyon programlarına daha fazla kaynak ayırmayı ve AB dışından gelen iltica taleplerine izin vererek yasa dışı göçle mücadele etmeyi hedeflediğini söyledi.
Son haftalarda, soldan sağa kadar ana akım partiler PVV ile hükümet kurmayı reddettiler ve böylece Wilders'ın koalisyon kurmasının önüne geçerek erken seçimlere neden oldu.