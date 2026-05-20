Hollanda Başbakanı Rob Jetten, İsrail güçleri tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleye tepki gösterdi. Jetten, aktivistlerin gördüğü kötü muamelenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamada, olayla ilgili diplomatik girişim başlatıldığı ve İsrail’in Hollanda’daki büyükelçisinin izahat vermesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı belirtildi.

Hollanda hükümeti, aktivistlerin güvenliği ve uluslararası hukuk kurallarına uyulması gerektiğini vurgularken, gelişmenin iki ülke arasında diplomatik gerilimi artırabileceği değerlendiriliyor.

Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahale uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırırken, birçok ülkeden İsrail’e yönelik eleştiriler gelmeye devam ediyor.