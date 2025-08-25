Turistik amaçlı İstanbul’a gelen Hollandalı aile, Fatih Beyazıt Hamam Sokak’taki bir otelde konaklıyordu. Baba Rashid Mohammed Ajoeb (57), çocuklarıyla birlikte dün gece şehir turu yaptıktan sonra otellerine döndü.
Otel çalışanları, sabah saatlerinde babanın çığlıkları üzerine odaya girdiğinde çocukları hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Muhabbet Yazdani ve Muhammet Jamil Yusuf hayatını kaybetti. Baba Rashid Mohammed Ajoeb ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İŞLETME SAHİPLERİ GÖZALTINDA
Polis ekipleri, ölen çocukların yiyecek ve içecek için gittikleri işletmelerin sahipleri E.K, B.K, A.K. ve T.M.Ç'yi gözaltına aldı.
3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Şüphelilerden E.K. hakkında "ev hapsi" kararı verilirken, diğer zanlıların da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.
NUMUNELER İNCELENECEK
Ekipler, iki iş yerinden aldıkları numuneleri de Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.