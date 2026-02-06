ING Global, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel tahminlerini paylaştı. Yayımlanan raporda, Merkez Bankası'nın faiz politikası, kamu borçlanması ve temel makroekonomik göstergelere dair beklentiler öne çıktı.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİSİ

Bankanın analizine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gösterge faizi 2026 sonunda yüzde 28 seviyesinde beklenirken, bu tahmine yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtildi. Ayrıca, Türkiye Hazinesi'nin bu yıl da geçen yıl olduğu gibi borçlanma hedeflerini aşabileceği tahmin edildi.

Makroekonomik göstergelerde ise, 2026 sonu TÜFE tahmini yüzde 23 olarak açıklanırken, 2026 büyüme tahmini yüzde 4,5 seviyesinde vurgulandı. 10 yıllık gösterge tahvil faizi beklentisi, ikinci çeyrek sonu için yüzde 26,30, yıl sonu için ise yüzde 23,32 olarak belirlendi.

DOLAR VE EURO TAHMİNİ NE OLDU?

Dolar/TL'de ikinci çeyrek sonu tahmini 46,79, yıl sonu tahmini ise 51 olarak öne çıktı. Euro/TL için ise ikinci çeyrek sonu beklentisi 56,15, yıl sonu beklentisi ise 62,22 olarak ifade edildi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.