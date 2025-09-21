Hollanda Parlamentosu’nda Bütçe görüşmeleri sırasında ilginç bir tartışma yaşandı. Hayvanlar İçin Siyasai Parti’nin lideri Esther Ouwehand, Filistin bayrağının renklerini taşıyan bir bluzla salona geldi.

Ancak bu sessiz protesto aşırı sağcı PVV’nin Meclis Başkanı Martin Bosma'nın tepksine sebep oldu. Milletvekillerinin tarafsız kıyafet giymesi gerektiğini belirten Bosma, Ouwehand’i dışarı çıkardı.

Ouwehand ise kuralları ihlal ettiğini düşünmediğini söyleyerek Bosma’ya meydan okudu ve protesto için salonu terk etti.

Bir süre sonra bu kez karpuz desenli bir bluzla dönen Ouwehand, sembolik kıyafetiyle yeniden kürsüye çıktı.

Bu defa itirazlarla karşılaşmayan Ouwehand, önerilerini meclis kürsüsünde sunmaya devam etti.

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Karpuz deseni, Filistin dayanışmasının başka bir simgesi olarak biliniyor. Karpuz, Filistin renkleri olan Siyah, yeşil, kırmızı ve beyaz renklerini içerdiği için ülkenin "sembol meyvesi" olarak biliniyor.

Ouwehand'ın eyleminin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kişi tarafından cesur bir tavır olarak paylaşıldı.

Ouwehand, kıyafet tercihini hükümetin Gazze’de yaşananları soykırım olarak kabul etmemesini ve harekete geçmemesini eleştirmek için yaptığını söyledi.

Instagram’da paylaştığı mesajında “Kabine soykırımı tanımayı reddederken ve hiçbir şey yapmazken bizim görevimiz Filistinlilerle dayanışmayı sürdürmektir. Özgür Filistin” ifadelerini kullandı.

Tartışmalar devam ederken aynı oturumda Denk Partisi lideri Stefan van Baarle Filistin bayraklı bir rozet taktı, BBB üyeleri ise Gazze’deki İsrailli esirler için sarı kurdeleler taşıdı.