2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda boy gösteren Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam, 1000 metrede olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

27 yaşındaki sporcu 1.12.31'lik derecesiyle dünya rekoru kırarken, zafer kutlamasında yaptığı hareketle milyonlarca dolar kazandı.

Jutta Leerdam, yarışın sona ermesinin ardından formasının fermuarını açarak gündem oldu. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler 6 milyonun üzerinde izlendi. Hollandalı sporcunun, fermuar açma hareketinin altından sponsorluk anlaşması çıktı.

Leerdam'ın yarış kıyafetinin fermuarını açarak içindeki beyaz Nike iç çamaşırını gösterdi. Bu anları sosyal medyada paylaşan firma "Bu kadar hızlı olduğunuzda izin istemezsiniz" mesajını iletti. Hollandalı sporcunun bu hareketiyle yaptığı marka anlaşması dolayısıyla 1 milyon Dolar'ın üzerinde bir gelir elde edeceği iddia edildi.