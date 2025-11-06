UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek önemli bir zafer elde etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 9’a yükselterek üst tura direkt olarak yükselme iddiasını güçlendirdi.

AJAX TARAFTARI DAYANAMADI, STADYUMU TERK ETTİ

Maç boyunca etkisiz bir performans sergileyen Ajax, Galatasaray karşısında 3 farklı geriye düşünce tribünlerdeki moral tamamen çöktü. Özellikle üçüncü golün ardından binlerce Ajax taraftarı Johan Cruyff Arena’yı terk etmeye başladı. Tribünlerde büyük boşluklar dikkat çekerken, Galatasaray taraftarlarının tezahüratları statta yankılandı.

Hollandalı taraftarların stadyumdan maç bitmeden çıkması Avrupa basınında da gündem oldu. Galatasaray'ın ezici üstünlüğünü kabul eden Hollandalılar sahalarında uğradıkları hezimetle evlerine döndü.

GALATASARAY GRUPTA ZİRVE YARIŞINA ORTAK

Bu kritik galibiyetle birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunda puanını 9’a çıkararak hem moral buldu hem de liderlik yarışına güçlü şekilde ortak oldu. Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, oynadıkları etkili futbol ve net skorla Avrupa’da ses getirmeyi başardı.