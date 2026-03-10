Hollywood’un 80’li yıllara damga vuran isimlerinden Jennifer Runyon’dan hayranlarını üzen haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan oyuncu, 6 Mart Cuma günü hayatını kaybetti. Vefat haberi, yakın dostu ve meslektaşı Erin Murphy ile ailesi tarafından doğrulandı.

''UZUN VE ZORLU BİR YOLCULUKTU''

Ailesi ve yakın dostları tarafından yapılan açıklamada, Jennifer Runyon’un yaşamı boyunca gösterdiği sevgi ve bağlılığın her zaman hatırlanacağı vurgulandı:

“Geçtiğimiz cuma gecesi sevgili Jennifer’ımız vefat etti. Uzun ve zorlu bir yolculuktu ve ailesinin yanında son buldu. Hayata olan sevgisi, ailesine ve arkadaşlarına olan bağlılığıyla her zaman hatırlanacak. Huzur içinde uyu sevgili Jenn’imiz.”

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni resmi olarak açıklanmadı. Ancak uzun süren bir hastalık mücadelesi verdiği öğrenildi.