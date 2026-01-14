Türkiye’de popüler otomotiv devi Honda, marka kimliğinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Şirket, ilk kez birkaç yıl önce konsept modellerde sergilediği yeni logosunun 2027 yılı itibarıyla seri üretim otomobillerde resmen kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Otomobil tutkunlarının daha önce "Zero" serisi konsept modellerinden aşina olduğu bu modern ve sadeleştirilmiş tasarımın, yapılan son değerlendirmeler neticesinde yalnızca elektrikli modellere özgü kalmayarak tüm ürün gamında standart hâle getirilmesine karar verildi.

İKİ KİŞİNİN EL ELE TUTUŞMASINI SİMGELİYOR

Yeni tasarımda Honda’nın simgesi haline gelen ve iki kişinin el ele tutuşmasını temsil eden H harfi formu korunurken, logonun etrafındaki çerçeve kaldırılarak daha yalın ve modern çizgiler tercih edildi.

Şirket, bu yeni görsel kimliğin yalnızca araçlar üzerinde değil; bayilerde, dijital platformlarda ve tüm pazarlama kanallarında eş zamanlı olarak kullanılacağını açıkladı.

DEĞİŞİM SÜRECİ 2027 YILINDA BAŞLAYACAK

Logo değişim süreci 2027 yılından itibaren kademeli bir şekilde hayata geçirilecek. İlk etapta elektrikli modeller ve büyük boyutlu hibrit araçlar yeni logoyu taşımaya başlayacak, ilerleyen süreçte ise diğer Honda modelleri de aşamalı olarak bu yeni marka kimliğine geçiş yapacak.

45 YILDIR KULLANILIYORDU

Japon otomotiv devi Honda, çerçeve içerisine yerleştirilmiş "H" logosunu 1981 yılından bu yana kullanıyordu. İşte logonun tarihsel gelişimi:

1963 - 1981: Markanın ilk otomobillerinde kullanılan bu logo, üst kısmı geniş, yayvan ve genellikle çerçevesiz bir formdaydı.

1981 - 2000: Bugün herkesin hafızasına kazınan, dikey simetriye sahip ve karemsi bir çerçeveyle çevrili "H" logosu bu dönemde standart hale geldi.

2000 - 2026: Bir önceki tasarım korunurken metalik 3D efektleri ve daha ince hatlar eklenerek logo dijital çağa uygun hale getirildi.