Japonya ile ABD arasında ithalat tarifelerine yönelik yürütülen müzakerelerin gecikmesi, Mazda’nın Mart 2026’da sona erecek mali yılın ilk yarısına olumsuz yansıdı. 7 Kasım’da yayımlanan rapora göre Mazda, söz konusu dönemde 53,9 milyar yen (351 milyon dolar) işletme zararı açıkladı.

YAŞANACAK ZARAR AÇIKLANDI

Şirket, buna rağmen tam yıl tahminini revize etmeyeceğini, 2025’e kıyasla yalnızca yüzde 2’lik düşüşle 7,8 milyar yenlik işletme zararı beklendiğini bildirdi. Yılın ikinci yarısında denge performansına ulaşılabileceği ifade edildi.

Mazda Başkanı ve CEO’su Masahiro Moro, elektrikli araçların küresel ölçekte farklı hızlarda benimsenmesine dikkat çekti. Moro, “Elektrikli araçlara geçiş takviminde küresel revizyonlar görülüyor. Mazda, pazar şartlarına göre yaklaşımında esnek revizyonlar yaparak marka ve kurumsal değerini artırmayı hedefliyor. Ayrıca karbon yakalama ve mikroalglerden karbon nötr yakıt üretimi üzerine çalışmalarımız sürüyor” dedi.

YAPILAN YENİLİKLER EK MALİYET GETİRDİ

ABD’nin Japonya’dan ithal edilen araçlara yüzde 27,5 ve yüzde 15, Meksika’dan ithal edilenlere ise yüzde 25 oranında uyguladığı gümrük vergilerinin, Mazda’nın ABD pazarında 97,1 milyar yenlik ek maliyet yarattığı açıklandı. Buna karşın, yılın ilk yarısında toptan satış hacmini yüzde 8 azaltarak 555 bin adede düşürmesi, şirketin kâr kaybını sınırladı.

Mazda’nın mali yılın ilk yarısındaki ABD satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azaldı. Şirket, önümüzdeki dönemde Alabama’daki Mazda Toyota Üretim tesisinin kullanımını artırmayı ve CX-50 modelinin, hibrit versiyon dahil, satışlarını yükseltmeyi hedefliyor. 2026 yılı için küresel satışların 1,3 milyon adede, net satış gelirlerinin ise 4,9 trilyon yene ulaşması bekleniyor.

HONDA ELEKTRİKLİ ARAÇ HEDEFİNİ DÜŞÜRDÜ

Honda Motor Co., çip tedarik sorunları, ABD’deki yeni gümrük tarifeleri ve elektrikli araçlarla ilgili tek seferlik giderler nedeniyle ikinci çeyrek işletme kârında yüzde 24,8’lik düşüş açıkladı. Bu gelişme üzerine şirket, 31 Mart 2026’da sona erecek yıl için kâr beklentisini düşürdü.

Honda, faaliyet kârı tahminini 700 milyar yenden yüzde 21 oranında 550 milyar yene (3,65 milyar dolar) çekti. Ayrıca 2030 yılı küresel elektrikli araç satış hedefi de yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirildi. Şirket, bu revizyonun özellikle Kuzey Amerika’da elektrikli araç pazarındaki büyümenin yavaşlamasından kaynaklandığını belirtti.

YENİDEN YAPILANMA MALİYETLERİ ARTIRDI

Honda, 30 Eylül 2025’te sona eren altı aylık dönemde 10,63 trilyon yen (70,9 milyar dolar) gelir elde etti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5’lik bir düşüşe karşılık geliyor. Dönemin faaliyet kârı yüzde 41 gerileyerek 438,1 milyar yene, vergi öncesi kâr ise yüzde 28,9 düşerek 527,4 milyar yene indi.

Şirketin finansal raporunun en dikkat çeken bölümü, elektrikli araç stratejisindeki revizyon sonucu oluşan 237,3 milyar yenlik değer düşüklüğü ve yeniden yapılanma maliyetleri oldu. Honda, elektrikli araç model iptalleri ve üretim kesintilerinin bu giderleri artırdığını belirtti.

ABD'NİN POLİTİKASI ARAÇ PAZARINI ETKİLEDİ

Raporun devamında, ABD hükümetinin politika değişiklikleri nedeniyle elektrikli araç pazarında büyüme beklentilerinin gerilediği vurgulandı. Bu etkenler arasında elektrikli araçlarda vergi teşviklerinin kaldırılması, emisyon standartlarının gevşetilmesi ve ithalat tarifelerinin uygulanması yer aldı.

Buna rağmen Honda, ABD’deki üretim kapasitesini artırma planlarını sürdürüyor. Şirket Başkanı Toshihiro Mibe, “Elektrikli araçların daha yaygın hale gelmesi için pillerin çevresel etkiyi en aza indiren bir değer zinciriyle tedarik edilmesi büyük önem taşıyor” dedi. Honda’nın Ohio’daki fabrikalarını Honda EV Merkezi’ne dönüştürme kararı aldığı ve LG Energy Solution ile ortak bir pil üretim tesisinin kurulacağı bildirildi.