Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde yer alan Wang Fuk Court adlı gökdelen sitesinde çarşamba günü büyük bir yangın çıktı.

Birden fazla yüksek gökdelen alevlere teslim olurken yoğun gri duman gökyüzüne yükseldi.

Kamu yayıncısı RTHK polise dayandırdığı haberinde içeride mahsur kalanlar olduğunu bildirdi.

Dört kişinin ağır yanıklar sebebiyle yaşamını yitirdiği, bazı itfaiyecilerin de söndürme çalışmaları sırasında yaralandığı aktarıldı.

İtfaiye ihbarın yerel saatle 14.51’de geldiğini ve yangının 15.34’te ikinci en yüksek seviye olan 4 numaralı alarma yükseltildiğini açıkladı.

Sekiz bloktan oluşan ve yaklaşık 2 bin konut barındıran siteye komşu bazı kulelerin dış cephesinde bambu iskeleler bulunuyor. Bu iskelelerin de alev aldığı aktarıldı.

Ulaşım Dairesi yangın nedeniyle Tai Po otoyolunun bir bölümünün tamamen kapatıldığını ve otobüs güzergahlarının değiştirildiğini duyurdu.