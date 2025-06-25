HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No :2023/484-Ceza Dava Dosyası
SANIK: RUSUDAN GOGIDZE, Noe ve Jujuna kızı, 1972 GÜRCİSTAN doğumlu,
Bilinen son adres: 13th, Iıı. Blınd Alley, N 4 Vıllage Akhalshenı Khelvachaurı/GEORGIA
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 17.07.2024 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
........ sanık Rusudan Gogıdze hakkında mağdur Kadir Köse'ye yönelik hakaret suçundan eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/1, 125/4, 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de,....... atılı suçun takibinin şikayete tabi olduğu olduğu anlaşılmakla 5237 sayılı Kanun'un 73/4 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/8 maddesi uyarınca açılan kamu davasının DÜŞMESİNE,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 2 haftalık yasal sürede istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02247643