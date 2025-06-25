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HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :2023/484-Ceza Dava Dosyası

SANIK: RUSUDAN GOGIDZE, Noe ve Jujuna kızı, 1972 GÜRCİSTAN doğumlu,
Bilinen son adres: 13th, Iıı. Blınd Alley, N 4 Vıllage Akhalshenı Khelvachaurı/GEORGIA

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 17.07.2024 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
........ sanık Rusudan Gogıdze hakkında mağdur Kadir Köse'ye yönelik hakaret suçundan eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125/1, 125/4, 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de,....... atılı suçun takibinin şikayete tabi olduğu olduğu anlaşılmakla 5237 sayılı Kanun'un 73/4 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/8 maddesi uyarınca açılan kamu davasının DÜŞMESİNE,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 2 haftalık yasal sürede istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02247643