İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ifade verdi.

Cihan, yaklaşık 3,5 saat süren ifadesi öncesinde Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, CHP İl Başkanı Orhan Atan ve çok sayıda partili tarafından karşılandı.

Cihan, ifadesinin 2019–2024 yılları arasında İBB Ulaşım Daire Başkanlığı dönemine ilişkin olduğunu belirterek, kendisine yöneltilen soruların ihale ve idari süreçlerle ilgili olduğunu ifade etti.

Cihan, “Tüm sorulara alnımız ak şekilde yanıt verdik, kamu yararını gözeterek çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Cihan ifade verirken, CHP, Sol Parti, Halkevleri ve çok sayıda Hopalı da başkana destek verdi.