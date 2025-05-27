Rutin Uçuş Felakete Dönüştü

Cumartesi günü 3 bin metre yükseklikten rutin bir paraşüt uçuşu gerçekleştiren sporcu, havalandıktan kısa süre sonra beklenmedik şekilde güçlü hava akımlarının etkisine girdi. Nadir görülen “bulut emme” olayıyla karşılaşan paraşütçü, kontrolsüz biçimde yükselmeye başladı. Kısa sürede ticari yolcu uçaklarının seyrettiği irtifaya kadar çıkarılan sporcu, kendisini ölümle burun buruna buldu.

Donmuş Vücut, Azalan Oksijen

Paraşütçünün çektiği ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, onun buz tutmuş şekilde paraşüte tutunmaya çalıştığı, bulutların içinde neredeyse görünmez olduğu ve nefes almakta zorlandığı anlar dikkat çekiyor. 8.5 kilometre yükseklikte sıcaklık eksi 40 dereceye kadar düşerken, oksijen seviyesi yaşamsal sınırların altına iniyor. Hipoksiye (oksijen yetersizliği) rağmen bilincini kaybetmeyen sporcu, olağanüstü bir irade gösterdi.

“Mucize” Kurtuluş

“Sürekli telsizle iletişimde kaldım” diyen paraşütçü, yükseliş sona erdikten sonra paraşütünü yeniden kontrol altına alarak güvenli bir şekilde yere inmeyi başardı. İniş sonrası ellerinde ciddi donmalar oluştu ancak hayati tehlikeyi atlattı. Olayın kahramanı olarak tanınan sporcu Ou, yaşadıklarını “gerçek bir mucize” olarak nitelendirdi ve şu sözlerle özetledi:

“Bu yükseklikte hayatta kalmak çok zor. Zihinsel dayanıklılık her şeydi.”