Araştırmada kullanılan sakız, doğal antiviral özelliklere sahip FRIL adlı proteini içeren lablab fasulyesinden geliştirildi. Bilim insanları, bu sakızın kanserle ilişkilendirilen bazı zararlı bakterileri de büyük ölçüde etkisiz hale getirebildiğini belirtti. Bulgular, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

BAŞ VE BOYUN KANSERLERİ İÇİN UMUT OLABİLİR

Araştırma ekibi, baş ve boyun kanseri hastalarından alınan tükürük ve ağız çalkalama örneklerini inceledi. Testlerde sakız özütünün tükürükteki HPV yükünü yüzde 93, ağız çalkalama örneklerindeki HPV seviyesini ise yüzde 80 azalttığı görüldü. Ayrıca sakıza eklenen antimikrobiyal peptit sayesinde kanserle ilişkilendirilen Porphyromonas gingivalis ve Fusobacterium nucleatum bakterileri de neredeyse tamamen ortadan kaldırıldı. Üstelik bu işlem sırasında ağızdaki yararlı bakteriler korunabildi.

Araştırmacılar, mevcut radyoterapi gibi tedavilerin yararlı ağız bakterilerine de zarar verebildiğini, yeni geliştirilen sakızın ise seçici etkisi sayesinde bu açıdan önemli bir avantaj sağlayabileceğini ifade etti.

KLİNİK ÇALIŞMALAR PLANLANIYOR

Bilim insanları, geliştirilen sakızın henüz laboratuvar aşamasında olduğunu ve insanlar üzerinde kapsamlı klinik deneylerin yapılması gerektiğini vurguladı. Eğer sonuçlar doğrulanırsa bu yöntemin mevcut kanser tedavilerine destek olarak kullanılabileceği veya HPV'nin bulaşmasını azaltmaya yardımcı olabilecek koruyucu bir seçenek haline gelebileceği değerlendiriliyor.

Araştırma ekibine göre baş ve ağız boşluğu kanserleri dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Bu nedenle düşük maliyetli ve kolay uygulanabilir yöntemlerin geliştirilmesi, hem tedavi hem de hastalığın yayılmasının önlenmesi açısından önemli bir adım olabilir.