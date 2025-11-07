Heyet, Hierapolis ve Laodikya antik kentlerini ziyaret ederken, Pamukkale travertenlerinde de yürüyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Papalık görevine geldikten sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye’ye planlayan Papa 14. Leo, 27–30 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de olacak. Ziyaret öncesinde hazırlık amacıyla gönderilen Vatikan heyetinde; Kardinal Reina’nın yanı sıra Kardinal Vekili Özel Sekreteri LoI Dario, Roma Piskoposluğu Vekili Renato Tarantelli Baccari, Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktörü Antonia Romana Nazzaro ve çeşitli papazlar ile rahibeler yer aldı.

Heyet, Pamukkale Ören Yeri’nde bulunan Hierapolis Antik Kenti’nde, Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan St. Philippus’un mezarı ve kilisesinde incelemelerde bulundu.

Kardinal Reina ve beraberindekiler, kazı alanında görevli yetkililerden detaylı bilgi alarak antik kalıntıları yerinde inceledi.

ÇIPLAK AYAKLA GEZDİLER

Hierapolis turunun ardından heyet, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Pamukkale travertenlerine geçti. Kardinal Reina ve bazı din adamları, ayakkabılarını çıkararak sıcak suyun içinde çıplak ayakla travertenlerde yürüdü.

Reina, papazlarla birlikte travertenlerin önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"HEYECAN VERİCİYDİ"

Denizli’deki gezi programı kapsamında Laodikya Antik Kenti’ni de ziyaret eden Kardinal Reina, kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek’ten antik kent hakkında bilgi aldı. Reina, Laodikya Kilisesi, batı tiyatrosu ve merkezi agorayı gezdikten sonra yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Bu topraklarda iki bin yıl önce yaşamış ilk Hristiyanların ayak izlerini takip etmek bizim için büyük bir anlam taşıyor. Hierapolis ve Laodikya’yı görmek, Hristiyanlık tarihinin izlerini yerinde incelemek bizleri son derece heyecanlandırdı. Çoğumuz buraya ilk kez geldik ve gördüklerimizden çok etkilendik.”

“Rahip arkadaşlarımla birlikte Pamukkale’ye girdik. Burası çok özel ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken bir yer. Biz de büyük bir keyif aldık, çünkü ilk kez görüyorduk,” ifadelerini kullandı.