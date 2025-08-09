HSBC, yükselen altın fiyatları ve jeopolitik belirsizliklerin tetiklediği güvenli liman talebi doğrultusunda gümüş fiyat tahminlerini 2025, 2026 ve 2027 yılları için yukarı yönlü revize etti.

HSBC'nin güncel tahminlerine göre, gümüşün ortalama fiyatı 2025 yılında 30,28 dolardan 35,14 dolara, 2026 yılında 26,95 dolardan 33,96 dolara ve 2027 yılında 28,30 dolardan 31,79 dolara yükseltildi.

HSBC, gümüş rallisinin temel dinamiklerden ziyade, altının rekor seviyelerdeki güçlü çekim gücünden kaynaklandığını belirtti.

GÜMÜŞ BEKLENTİLERİ DÜŞÜŞÜN ARDINDAN TOPARLANACAK

Dört yıllık rekor büyümenin ardından gümüşün endüstriyel talebinin bu yıl bir miktar düşebileceği, ancak 2026'da fotovoltaik ve elektronik gibi kilit sektörlerin öncülüğünde toparlanacağı tahmin ediliyor.

HSBC'nin arz-talep modeli, 2024'teki 167 milyon onsluk açık sonrası, 2025'te 206 milyon onsluk bir gümüş açığı öngörürken, 2026'da bu açığın 126 milyon onsa daralması bekleniyor. Ayrıca, bankanın araştırmasına göre ABD dolarının bu yıl zayıflaması gümüş için olumlu bir faktör olarak değerlendirilirken, Fed'in faiz indirimleri ve merkez bankası politikalarına ilişkin devam eden tartışmaların fiyatları etkileyebileceği ifade edildi.