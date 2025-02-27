HSBC Global Research tarafından yayımlanan yatırımcı notunda, ABD’de Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesi bankalarına yönelik ilginin güçlü olduğu belirtildi. Türk bankaları, yatırımcıların en çok konuştuğu başlıklar arasında yer alsa da yatırım pozisyonlarının düşük olduğu ifade edildi.

TÜRK BANKALARINA İLGİ YÜKSEK YATIRIM AZ

HSBC’nin yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantılara ilişkin yayımladığı değerlendirmeye göre, ABD’deki yatırımcılar EEMEA bölgesindeki bankalara yönelik genel olarak iyimser bir tutum sergiledi. Yunanistan bankalarına yoğun ilgi gösterilirken, Türk bankalarına olan ilginin yüksek olmasına rağmen yatırım pozisyonlarının düşük seviyede kaldığı aktarıldı.

Raporda, “ABD’de EEMEA bankalarına yönelik ilginin güçlü olduğu yatırımcılarla bir dizi toplantı gerçekleştirdik. Türk bankaları, düşük yatırım ağırlıklarına rağmen kazanç büyümesi ve sermaye maliyeti (COE) normalleşmesi beklentileri nedeniyle en çok tartışılan konular arasında yer aldı” ifadeleri kullanıldı.

Yunan bankalarının, durağan kazanç görünümüne rağmen artan sermaye getirileriyle cazibesini koruduğu belirtilirken, Orta ve Doğu Avrupa bankaları ile Kazakistan merkezli Kaspi’nin de yatırımcılar için ön planda olduğu vurgulandı. Özellikle yatırımcıların, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olası bir barış anlaşması beklentisiyle pozisyonlarını şekillendirmeye çalıştıkları kaydedildi.

HSBC’nin EEMEA bankaları listesinde Türkiye’den Akbank, İş Bankası C ve Yapı Kredi Bankası yer aldı.