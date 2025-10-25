TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için aday seçimi yaptı. Komisyon 24’ü avukat 7’si de öğretim üyesi olan 31 aday arasından 3 isim belirledi. Adayların 3’ü de AKP’li çıktı ve birinin de daha önce İstanbul Fenerbahçe Selamiçeşme Camii imamı olduğu öğrenildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Listeye bakıyorum, sanki AK Parti Genel Merkezine adaylık için başvurmuş isimler” diye tepkisini dile getirdi.

Gelecek Partisi’nden ve CHP listesinden seçilip AKP’ye geçen Antalya Milletvekili Serap Özbudun başkanlığında toplanan komisyonun belirlediği üç aday arasında, daha önce AKP Zeytinburnu İlçe Başkan yardımcısı olan, İBB ve Zeytinburnu Belediye Meclis üyeliği de yapan mevcut HSK üyesi Havvanur Yurtsever de bulunuyor. İ.Ü Hukuk Fakültesi mezunu olan Yurtsever, Çevre Şehircilik Bakan Müşavirliği de yapmıştı.

CAMİ İMAMI ADAY

2. aday ise daha önce Fenerbahçe Selamiçeşme Camiinde imamlık yapan Musfafa Naim Yağcı, AKP Ataşehir İlçe Başkanı ve AKP Belediye Başkan adayıydı. Yağcı Rize’de Kur’an Kursunda hafızlık eğitimi aldı, Kadıköy İmam Hatip lisesini bitirdi. İ.Ü Hukuk Fakültesini bitirdi. 3. aday da Aile Sosyal Hizmetler eski Bakan yardımcısı Avukat İsmail Ergüneş, AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı yaptı. 2014’de AKP Belediye Başkan adayı oldu. Ergüneş’in özgeçmişinde ‘’Gaziosmanpaşa’da üç adet olan İmam Hatip Lisesi sayısını 6’ya, üç adet olan İmam Hatip Ortaokulu sayısını ise 8’e çıkardı’’ ifadesi yer aldı.