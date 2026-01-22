AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin; bu sefer de en düşük emekli maaşına ilişkin sözleriyle ile sosyal medyanın diline düştü. 'Türkiye'nin şartları en müsait olduğunda bu ücretler tekrar, bir kez daha zaten gözden geçirilecektir' diyen Zengin'e bu sözleri üzerine vekil maaşları hatırlatıldı.

'ŞARTLAR 273 BİN VAKİL MAAŞINA MÜSAİT'

Vatandaş, Zengin'in Meclis'te 'emekli' açıklaması yaptığı paylaşıma, "Şartlar; 273 bin TL vekil maaşı vermeye müsait! Şartlar; 3-4 yerden maaş vermeye müsait! Şartlar; Milyonlarca lira huzur maaşı vermeye müsait! Ama emekliye 3 kuruş vermeye müsait değil!' hatırlatması yaptı.

Sosyal medyada Özlem Zengin'e tepki gösteren bazı vatandaşların paylaşımı şöyle:

"Özlem Zengin 16milyon gariban dedi emeklilere Biz gariban değiliz onurumuzla 30 sene çalıştık bu devlete hem prim hemde vergi ödedik Biz garip gureba felanda değiliz sadece maaşlarımızdan çalarak fakirleştirdiğiniz onurlu insanlarız Utanmıyorlarmış haklı"

"ÖZLEM ZENGİN HALK FAKİR

Arif bi zahmet sen anlat...

Özlem Zengin; "Türkiye'nin şartları müsait olduğunda emekli maaşları gözden geçirilecektir"

Yaşamı boyunca emek vermiş, fedakarca çalışmış emeklilerimize GARiBAN diyen ve açlığa mahkum, yakınlarına muhtaç edenlerin sözcüsü Özlem Zengin şunu bilin Emekliyi sefalete mahkum eden AKP'nin kaynak sorunu yok, sizin derdiniz yoksulluğu yok etmek değil onu yönetmek.

HARAM olsun.

'EVET YETERLİ DEĞİL, HEPİMİZ GÖRÜYORUZ'

Devamında en düşük emekli maaşının yeterli olmadığını kabul eden Zengin, 'Türkiye'nin şartları en müsait olduğu zamanda yeniden gözden geçirileceğini' belirtti:

"Sağ olun. Makroekonomik dengeleri bozmadan ve emeklilerimize mümkün olan en fazla katkıyı vermeyi ve -yine bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında da vardı- en kısa zamanda bu rakamları daha da arttırarak bir düzenleme yapmayı hedefliyoruz.

Evet, yeterli değildir; bunu hepimiz görüyoruz, Cumhurbaşkanımız da söylüyor ama geçen zaman içerisindeki artışa baktığınız zaman da süreç içerisinde ne kadar ciddi bir artış olduğunu da görüyoruz.

'ŞARTLAR MÜSAİT OLUNCA...'

Benim buradan emekli kardeşlerimize ifadem şudur, onları muhatap olarak söylüyorum: En kısa zamanda, Türkiye'nin şartları en müsait olduğunda bu ücretler tekrar, bir kez daha zaten gözden geçirilecektir."