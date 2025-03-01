Sitrülin (citrulline) serbest radikallerle savaşan antioksidan özelliğe sahip bir amino asit olarak biliniyor.

Bilimsel araştırmalara göre bu özelliğiyle hücre hasarını azaltarak, yaşlanma hızını yavaşlatıyor.

‘’Sitrülin, longevity (sağlıklı ve uzun yaşam) için vazgeçilmezdir. Hücrelerimizin etrafında devriye gezen bir süper kahraman gibidir. Serbest radikallerle savaşıp, hücrelerinizi korur’’ diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, ilerleyen yaşla vücutta azalan bu bileşiğin diğer faydalarını ve sitrülin içeren besinleri şöyle açıkladı:

Prof. Dr. Derya Uludüz

HANGİ GIDALARDA BULUNUR?

Bazı gıdalar sitrülin yönünden zengindir. Ancak faydasını görebilmek için ölçülü ve düzenli tüketmek gerekir… İşte o gıdalar:

Karpuz: Sitrülin yönünden en zengin besindir. Özellikle kabuğa yakın kısımlarında daha fazla sitrülin bulunur.

Kabak ve kabak çekirdeği: Kabak ve çekirdekleri de sitrülin yönünden zengindir.

Salatalık: Bol sitrülin içeren bir sebzedir.

Baklagil: Sitrülin kaynağıdır. Ancak baklagiller arasında nohut, sitrullin açısından en iyi kaynaktır.

Kuruyemişler: Badem, fındık ve ceviz gibi kuruyemişler az miktarda sitrülin de içerir.

TAKVİYE OLARAK ALINABİLİR Mİ?

Herhangi bir hastalığınız olsun olmasın takviye kullanmadan önce mutlaka gerekli tahlilleri yaptırın ve doktorunuz önermeden kesinlikle kullanmayın.

NE İŞE YARAR?

Hücreleri koruyan bir amino asit olan sitrülinin vücuda pek çok yararı var… İşte faydalarından bazıları:

1 - Kan akışını ve damar sağlığını iyileştirir: Sitrülin, vücudunuzda arginin adlı başka bir amino aside dönüşür. Arginin, nitrik oksit üretir ve bu da kan damarlarınızın genişlemesine yardımcı olur. Bu sayede kan basıncınız düşer ve kan akışınız artar. Yani sitrülin, kan damarlarınızdaki tüm trafik ışıklarını yeşile çevirir. Bu etkisiyle cinsel sağlığa da (örneğin erektil disfonksiyona) iyi gelir.

2 - Egzersiz performansını artırır: Spor yaparken yorgun mu hissediyorsunuz? Sitrülin burada da devreye girer ve kas yorgunluğunu azaltarak enerjinizi artırır. Üstelik egzersiz sırasında laktik asit birikimini azaltır. Bu da ertesi gün merdivenleri çıkarken acı çekmemenizi sağlar.

3 - Kas gelişimini destekler: Kaslarınız sitrülini sever çünkü protein sentezini artırarak onları daha güçlü ve hızlı iyileştirir. Yani, spor sonrası toparlanma süreciniz hızlanır. Özetle sitrullin, vücudunuzun süper yakıtıdır. Kaslarınıza bol bol enerji sağlar.

4 - Bağışıklık sistemini güçlendirir: Sitrülin, bağışıklık sisteminizin süper kahramanıdır. Arginin seviyelerini artırarak, bakteri ve virüslerle savaşmasına yardımcı olur. Örneğin grip mi oldunuz? Sitrülin imdadınıza yetişir…

5 - Vücudu arındırır: Sitrülin, vücudunuzu detoksifiye eder. Özellikle yoğun egzersiz sırasında kaslar tarafından üretilen amonyağın temizlenmesine yardımcı olur.

6 - Metabolik sağlık destekler: Sitrülin, metabolik sendrom gibi durumların yönetiminde yardımcı olabilir. İnsülin duyarlılığını artırarak kan şekeri seviyelerini düzenler. Yani vücudunuzu şeker komasına karşı korur, dolayısıyla damarlarınızı da sizi de yaşlanma etkilerinden korur.