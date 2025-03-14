Cumhur İttifakı'nı destekleyen HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatarak, Suriye'nin iç barışını dış müdahalelerin daha da bozacağını belirtti.

"SURİYE DAHA DA PARÇALANACAK"

Suriye'de barış ve istikrarın, yerel aktörlerin uzlaşısıyla mümkün olabileceğini ifade eden Demir, dış güçlerin müdahalesinin Suriye'yi daha da parçalayacağını vurguladı. Demir, "Huzurun, kardeşliğin, adaletin tesis edilmesi, Suriye'deki bütün yapılar, inançlar hesaba katılarak bir devlet anlayışı, bir anayasa perspektifiyle mümkün olabilecek durumdur. Dış güçlerin müdahalesi Suriye'yi daha da parçalayacaktır," dedi.