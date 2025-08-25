2011 yılında Werder Bremen'den Beşiktaş'a gelen Hugo Almeida 2.5 yıl siyah-beyazlı formayı giydi.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yaklaşık bir yıl boşta kalan Portekizli bir yılın ardından İtalya'nın Cesena takımına imza attı.
2020 yılında kramponlarını asan Almeida o yıl Coimbra'da yardımcı antrenörlüğe başladı.
Bodrum FK'da da yardımcı antrenörlük yapan 41 yaşındaki Almeida ilk kez teknik direktör olarak Hatayspor'un başına geçti.
Hatayspor sosyal medyadan yaptığı paylaşımda transferi şu sözlerle duyurdu:
"Takımımızın teknik direktörlük görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida getirilmiştir.Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bem-vindo!"