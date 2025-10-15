Brezilya, son yılların en tüyler ürpertici olaylarından biriyle sarsıldı. “Melek yüzlü katil” lakabıyla anılan hukuk öğrencisi Ana Paula Veloso Fernandes, yalnızca beş ay içinde dört kişiyi zehirleyerek öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Üstelik genç kadının, kurbanlarını öldürmeden önce zehirin etkisini test etmek için 10 köpeği öldürdüğünü itiraf ettiği açıklandı.

FLÖRT UYGULAMASINDAN BULDU

36 yaşındaki Fernandes’in, öldürdüğü kişilere yiyecek ve içeceklerin içine karıştırdığı zehri verdiği ortaya çıktı. Polis raporuna göre, zanlı son derece manipülatif bir kişilik sergiliyordu. Kurbanlarını dikkatle seçiyor, bazılarını ise flört uygulamaları üzerinden tanıştığı kişiler arasından belirliyordu.

ÖLDÜRMEYE EV SAHİBİYLE BAŞLADI

Soruşturma dosyasına göre Fernandes’in ilk cinayeti, ocak ayında Guarulhos kentinde işlendi. Kiracı gibi davranarak taşındığı evde dört gün kalan zanlı, ev sahibi Marcelo Fonseco’yu zehirleyerek öldürdü.

ESKİ SEVGİLİYE KAHVELİ TUZAK

Nisan ayında ise ikinci cinayet geldi. Fernandes, flört uygulamasında tanıştığı Maria Aparecida Rodrigues’i evine davet etti ve kahvesine zehir kattı. Olay sonrası yapılan incelemelerde zanlının, eski sevgilisine suç atmak için sahte notlar yazdığı ve hatta zehirli kek hazırladığı da belirlendi.

SUÇ ORTAKLARI EN YAKINLARI

Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, Fernandes’in ikiz kardeşi Roberta Cristina Veloso Fernandes ve arkadaşı Michelle Paiva da Silva’nın da cinayetlere yardım ettiğini tespit etti. İkisi de gözaltına alındı.

Üstelik üçüncü kurban, Silva’nın kendi babasıydı. İddiaya göre, Silva babasından kurtulmak için Fernandes’e 4 bin Brezilya reali (yaklaşık 540 sterlin) ödeme yaptı. Fernandes yine aynı yöntemle adamı öldürdü.

"HAMİLEYİM" DEDİ

Son kurban ise 21 yaşındaki Tunuslu Hayder Mhazres oldu. Fernandes, kısa süreli birliktelik yaşadığı Mhazres’e “hamileyim” yalanını söyleyip, milkshake’in içine zehir karıştırarak öldürdü.

Polis, Fernandes’in evinde yaptığı baskında, cinayetlerde kullandığı yasaklı böcek ilacını ele geçirdi. Sao Paulo Emniyet Müdürü Halisson Ideiao, genç kadının motivasyonunun yalnızca “öldürme dürtüsü” olduğunu belirtti: “Ana Paula için sebep önemli değildi. O, öldürmek istiyordu. Bu durum bize klasik bir psikopat profili sunuyor.” Cinayetlerin Ocak-Mayıs 2025 tarihleri arasında Guarulhos, Sao Paulo ve Duque de Caxias bölgelerinde işlendiği tespit edildi. Zanlılar tutuklanırken, kurbanların ölüm nedenlerini kesinleştirecek toksikoloji raporları bekleniyor.