Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu E.A. isimli öğrenci, iddiaya göre, internet üzerinden sahte bir TOKİ başvuru sitesi oluşturdu.

Sahte siteye girerek başvuru formunu dolduran ve verilen hesap numarasına istenen ödemeyi yapan vatandaşlar, ‘Başvurunuz geçersiz’ yazılı uyarıyla karşılaşınca, sitede verilen iletişim numarasını aradı. E.A., vatandaşları bu kez de “Başvurunuz askıya alındı, yeniden ödeme yapmanız gerekiyor” diyerek ikinci kez dolandırdı.

İkinci kez ödeme yapan vatandaşlar, bir kez daha başvurularının geçersiz olduğu uyarısıyla karşılaşınca dolandırıldıklarını anladı. E.A., kendisini bir kez daha arayan kişilere, “Benim uykum geldi, uyku saatim. Gidin polis şikayet edin” diyerek telefonu kapattı.

‘ONLARIN PARASIYLA EV SAHİBİ OLUYORUM’

Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların şikayeti üzerine, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi, teknik ve fiziki takibe aldı.

Telegram üzerinden oluşturduğu link aracılığıyla mağdurlara ulaştığı belirlenen şüphelinin, telefonda konuştuğu bir arkadaşına da “Onlar ev sahibi olmak için başvuru yapıyor, ben onların parasıyla ev sahibi oluyorum” dediği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli E.A., 9 Aralık’ta kent merkezinde kaldığı öğrenci evine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, dolandırıcılık amacıyla kullanılan çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Türkiye genelinde 50’den fazla kişiyi TOKİ’den ev sahibi olma vaadiyle 1 milyon lira dolandıran şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.