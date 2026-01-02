43 hukuk fakültesi bulunan Almanya, ‘Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 6’ncı sıraya yükseldi. 85 hukuk fakültesinin olduğu Türkiye ise geçen yıla göre bir basamak daha düştü ve 118. sıraya geriledi. 2015’te 80. sırada bulunan Türkiye son 10 yılda 38 sıra birden geriye itti.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, “Türkiye’de 85 hukuk fakültesi ve168 hukuk programı var. Hukuk fakültelerimiz arttıkça endekslerde aşağı doğru geriliyoruz. AKP iktidarından önce bu ülkede 25 hukuk fakültesi vardı, mezunları işsiz kalmazdı. Şimdi 85 hukuk fakültemiz ve işsiz hukukçularımız var’’ dedi.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem de “Biz bu sıralamada 2015’te 80’inci sıradaydık.

‘TABLO NORMAL DEĞİL’

Bugün maalesef 118’inci sıraya geriledik’’ derken, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkınar da “143 ülke arasında 118’inci sıraya düşmüş bir Türkiye’de adalet nasıl sağlanacak? El Salvador, Angola ve Honduras bile bizden önde, bu tabloyu normal göremeyiz’’ açıklaması yaptı.

BAKAN BÖYLE SAVUNDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise TBMM Plan Bütçe Komisyonunda “Bu sıralamaları ABD’de eski Barolar Birliği Başkanının kurduğu bir dernek yapıyor. Türkiye’yi bu yıl 118’inci sırada gösterdiler. Liste objektif değil’’ dedi ve şunları söyledi:

“Endeksi yapan dernek bağışlarla yürüyor, Bağış yapanlar da üst sıralara çıkıyor. Hukuk olmasa bile bağış yapan üste çıkıp 30’larda, 40’larda, 60’larda gösteriliyor.

Belli ideolojiye sahip kişilerden alınan görüşler doğrultusunda sıralama yapılıyor. Demokratik seçimlerin dahi olmadığı bazı ülkeler listede Türkiye’den yukarıda gösteriliyor.”

Almanya’da 43 hukuk fakültesi bulunurken Türkiye’de bu sayı 85. Türkiye’nin 500 ve daha yukarı puan ile öğrenci alan gözde fakültelerinden 8’i için bu yıl belirlenen puanlar şöyle olmuştu: