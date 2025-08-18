Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile Kamu İşveren Heyetinin son teklifini görüşmek üzere bugün saat 18.30'da bir araya gelecek.

İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPILDI

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifini yetersiz bulan kamu çalışanları, bugün ülke genelinde iş bırakma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle birçok şehirde ulaşım hizmetleri aksarken, İzmir’de banliyö hattı İZBAN tüm seferlerini iptal etti. Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te de tren seferleri durdu.

NE OLMUŞTU?

Toplu sözleşme sürecinde hükümet, 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6; 2027 için ise her iki dönem yüzde 4 zam önermişti. Tepkilerin ardından ikinci teklifte ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taban aylığa 1000 liralık ek artış teklif ettiklerini açıklamıştı.

