Hükümet harcamalarını en aza indirmeye ant içen ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin finanse ettiği medya kuruluşu Voice of America (VOA) ve altı federal ajansın yetkilerini kısıtlayan bir başkanlık kararnamesini Cuma günü imzaladı.

Kararname, bu ajansların yasal olarak zorunlu olan en temel işlevler dışında tüm operasyonlarını durdurmalarını talep ediyor. Hükümet harcamalarına savaş açan Trump ve Musk'ın son kurbanı, Voice of America oldu.

Beyaz Saray tarafından geç saatlerde duyurulan belgede, “Bu kararnameyle Başkan gereksiz gördüğü federal bürokrasinin unsurlarını azaltmaya devam etmektedir” ifadesi yer aldı.

'ZORUNLU OLMAYAN TÜM FAALİYETLER' BİTECEK

Trump, ilk başkanlık döneminde VOA ile sık sık çatışmıştı. İkinci döneminde kurumu yönetmesi için eski haber sunucusu Kari Lake’i görevlendirdi.

Trump’a yakınlığıyla bilinen Lake, ana akım medyanın Trump’a karşı önyargılı olduğunu sık sık dile getirdi. VOA, Amerika’nın küresel medya yayıncısı olarak Türkçe dahil 40’tan fazla dilde yayın yapıyor ve ABD Küresel Medya Ajansı (USAGM) tarafından denetleniyor.

Aynı ajans, Radio Free Europe/Radio Liberty ve Radio Free Asia gibi kuruluşlara da fon sağlıyor. Trump’ın kararnamesi, yalnızca medya ajanslarını değil, aralarında Müzeler ve Kütüphaneler Hizmetleri Enstitüsü, Federal Arabuluculuk ve Uzlaştırma Hizmeti ve ABD Evsizlikle Mücadele Konseyi gibi kurumların da olduğu altı federal kuruluşu da hedef alıyor.

Kararnamede, söz konusu ajansların yasal çerçevede zorunlu olmayan tüm faaliyetleri sonlandırmaları gerektiği ve zorunlu işlevlerin en düşük seviyeye indirilmesi gerektiği belirtiliyor.

KAPATILMASI İÇİN ÇAĞRILAR SÜRÜYOR

Trump, federal bürokrasiyi yeniden şekillendirme görevini teknoloji milyarderi Elon Musk ve onun yönetimindeki Hükümet Verimliliği Departmanı’na (DOGE) vermiş durumda.

Şu ana kadar DOGE programı, 2.3 milyon kişilik hükümet iş gücünde 100 binin üzerinde işten çıkarma, dış yardımların dondurulması ve binlerce sözleşme ve programın iptal edilmesi gibi değişiklikler getirdi.

Bazı Cumhuriyetçiler, kamu fonlarıyla desteklenen medya kuruluşlarının muhafazakarlara karşı önyargılı olduğunu savunuyor. Geçen ay Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda VOA ve Radio Free Europe/Radio Liberty’nin kapatılması çağrısında bulundu.

Kari Lake ise Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda yaptığı konuşmada, VOA’nın tamamen kapatılması yönündeki çağrıları anladığını ancak kurumun daha iyi hale getirilebileceğine inandığını söyledi.