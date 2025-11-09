Konut piyasasında hareketlilik devam ediyor. Demir, çimento ve beton gibi temel inşaat malzemelerine gelen ani zamlar peş peşe sıralandı. Müteahhitler, maliyet artışlarının projeleri yavaşlatabileceği ve konut fiyatlarını yeniden yükseltebileceği uyarısında bulunuyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre demirin ton fiyatı İstanbul’da 30 bin 700 TL’ye, Karabük’te 30 bin TL sınırına yükselirken, çimento ve beton fiyatlarında da zamlar görüldü.

Müteahhitler, döviz kurlarında belirgin bir artış olmadığına dikkat çekerek, fiyatların “ekonomik gerekçelerle açıklanamayacak” şekilde yükseltildiğini belirtiyor.

"YEN İ PROJELER DURAB İ L İ R"

Sektör temsilcilerine göre artan maliyetler, konut üretimini zorlaştırırken, yeni projelerin ertelenmesine neden olabilir. Müteahhitler, “Döviz aynı, enerji fiyatları aynı; ama demir ve çimentoya zam üstüne zam geliyor. Bu tablo konut fiyatlarını daha da artırır, sosyal konut hedefini bile sekteye uğratır” şekline konuştu.

DEM İ RDEN, Ç İ MENTOYA, Ç İ MENTODAN BETONA...

Demir: Ton fiyatı 30 bin lirayı aşarak rekor kırdı.

Çimento ve beton: Zam dalgası hızla yayıldı, maliyetler katlandı.

Yansıma: Girdi maliyetlerindeki artış, konut fiyatlarına doğrudan etki ediyor.

SOSYAL KONUT HAMLES İ Ö NCES İ NDE ZAMLAR SIRALANDI

Sektördeki zamların, sosyal konut projesi hazırlıkları sürerken hızlanması da tartışma meydana getirdi. Müteahhitler, sürecin “fırsatçılık” boyutuna taşındığını savunuyor.

BOYKOT SESLER İ Y Ü KSELD İ

Çimento fiyatlarına yönelik yeni zam hazırlıklarının gündeme gelmesiyle, sektörde boykot çağrıları yeniden yükseldi. Daha önce İMKON öncülüğünde yapılan çağrılar sonucu üreticilere karşı toplu duruş sergilenmişti. Bugün de “adil fiyatlandırma ve rekabet ortamı” talebiyle benzer bir tepkinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.