Bina rayiç bedellerindeki aşırı yükseliş, emlak vergilerini doğrudan etkileyerek kimi büyükşehirlerde vergi oranlarının yüzde 1400’e kadar çıkmasına neden oldu. Artışların ardından on binlerce vatandaş, belirlenen vergi tutarlarına karşı mahkeme yoluna başvurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerden gelen verileri mercek altına aldı. Artan tepkiler ve yargı süreçlerinin çoğalmasıyla birlikte, hükümetin emlak vergisi artışlarına sınırlama getirecek yeni bir adım atmaya hazırlandığı öğrenildi.

“Üst Sınır” Düzenlemesi Masada

Gündemdeki düzenleme kapsamında, emlak vergisi artışlarına üst sınır getirilmesi planlanıyor. Bakanlıkta tartışılan formüller arasında, artış oranının en fazla yüzde 50 ile sınırlandırılması ya da yıllık yeniden değerleme oranı kadar belirlenmesi gibi seçenekler bulunuyor.

Benzer Uygulama 2017’de de Yapılmıştı

Emlak vergilerindeki fahiş artışları dizginlemeye yönelik benzer bir adım daha önce 2017 yılında da atılmıştı. O dönem, takdir komisyonlarının arsa ve araziler için belirlediği yüzde 3000’e varan değer artışları sonrası, “dört yıl önceki oranın yüzde 50’sini aşamaz” kuralı getirilmişti. Bu kararın ardından açılan davalar da otomatik olarak konusuz kalmıştı.