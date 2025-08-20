İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Beşiktaş’ın Bosna Hersekli orta sahası Amir Hadziahmetovic’i sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK PLANLANIYOR

İngiliz kulübünün hedefi, 28 yaşındaki ön liberoyu sezon sonuna kadar kiralamak. Hull City yönetimi, oyuncunun kulübü Beşiktaş ile temaslarını sürdürürken, şu ana kadar resmi bir anlaşma sağlanamadı. Hadziahmetovic’in siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.

2 DÖNEM BONSERVİS HARCAMA YASAĞI VAR

Hull City teknik direktörü Sergej Jakirovic'in yakından tanıdığı bir futbolcu olan Hadziahmetovic için kulüp, İngiltere Futbol Ligi’nin (EFL) transfer kısıtlamaları doğrultusunda çözüm üretmeye çalışıyor. Bilindiği üzere EFL, Hull City'e iki transfer dönemini kapsayan bonservis harcama yasağı uyguluyor.

BEŞİKTAŞ'TA FORMA ŞANSI AZALDI

Danimarka doğumlu Bosna Hersekli orta saha, milli formayla 30 kez sahaya çıktı. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde, ayrıca Uluslar Ligi karşılaşmalarında görev aldı. Türk futbolunu yakından tanıyan Hadziahmetovic, Süper Lig’de 231 maça çıkarak önemli bir tecrübe kazandı. Ancak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in görevde olduğu dönemde, Beşiktaş’ta forma şansı bulmakta zorlandı.