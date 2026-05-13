İngiltere’de Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, destansı bir hikaye yazıyor. Kulüp zor şartlar altındayken dört sene önce Ilıcalı tarafından 20 milyon Pound’a satın alındı. 250 bin nüfuslu Hull şehrinin Kaplanlar lakaplı mütevazı takımı bir rüyanın peşine düştü. Turuncu-siyahlılar, geçen sezon neredeyse Championship’ten düşüyordu, son hafta ligde kalmayı başardı. Bu sezon ise Kayserispor’dan alınan Sergej Jakirovic’le her şey değişti.

FİNAL WEMBLEY’DE

Dünyanın en zor ligi olarak adlandırılan Championship’te play-off potasına giren Hull, Millwall’ı 0-0 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda 2-0 yenip, Wembley’deki final biletini kaptı.122 yıllık tarihi olan Hull, ilk kez Premier Lig’e yükselebilmek için 23 Mayıs’ı bekliyor. Turuncu-siyahlılar hedefine ulaşırsa 200 milyon Pound (230 milyon Euro) gibi dev bir para ödülünün de sahibi olacak.