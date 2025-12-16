Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde tansiyon yine arttı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Hulusi Akar’ın kızı ABD’de biyoloji okuyor. Sonra birdenbire Hacettepe Tıp’a geçiş yapıp mezun oluyor. YÖK, 11 yıl sonra soruşturuyor ama ‘kazanılmış hak’ diye diplomayı iptal etmiyor. Fakat Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını 35 yıl sonra iptal etmekten utanmıyor” ifadelerini kullandı.

AKP Milletvekili Hulusi Akar ise kızını savundu. Akar şu cevabı verdi: “Yapılan işlem yatay geçiş, elli kere söyledik. DePaul Üniversitesi Pre-Medical Biyoloji bölümü programı ABD’de sadece tıp fakültesine girmek isteyen öğrencilerin kabul edildiği bir program. Türkiye gibi değil. Bunu kafanıza sokun kardeşim. Utanmıyor musunuz, aynı şeyi temcit pilavı gibi tekrarlıyorsunuz.”